Интернет-магазин Суши-бар «UKUSHUKA»

http://www.ukushuka.ua/

О сайте:

Мы гордо несем знамя первых, и никто не сможет с нами поспорить. Мы знаем, что такое «кодекс чести» не из историй о самураях. Мы создали собственный кодекс, основываясь на своих несокрушимых принципах: - Блюд качество высоким быть должно и безупречным! - Японской кухни вкус улыбки дарить должен и блаженство! - Заказов скорая доставка должна лететь быстрее ветра! Мы гордимся своим боевым кличем, который объединяет всех ценителей японской кухни. Мы говорим: «Фкусна оцень!», говорим и делаем!

Посмотреть: http://www.ukushuka.ua/

Разработано:

15 Июля, 2010

Использовано:

Photoshop CS3