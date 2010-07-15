Интернет-магазин Суши-бар «UKUSHUKA»
Сайты «под ключ»
Добавлена152 просмотра
12 лет назад
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О сайте:
Мы гордо несем знамя первых, и никто не сможет с нами поспорить. Мы знаем, что такое «кодекс чести» не из историй о самураях. Мы создали собственный кодекс, основываясь на своих несокрушимых принципах: - Блюд качество высоким быть должно и безупречным! - Японской кухни вкус улыбки дарить должен и блаженство! - Заказов скорая доставка должна лететь быстрее ветра! Мы гордимся своим боевым кличем, который объединяет всех ценителей японской кухни. Мы говорим: «Фкусна оцень!», говорим и делаем!
Посмотреть: http://www.ukushuka.ua/
Разработано:
15 Июля, 2010
Использовано:
Photoshop CS3