Интернет-магазин цифровых товаров

http://shopmarket.org.ua

Основные возможности реализованные в скрипте интернет-магазина:

- Стабильная работа и быстрая загрузка web-страниц

- Интуитивная в управлении панель администрирования,

- интерфейс пользовательской части

- Настройка через веб-интерфейс

- Возможность локализации через административный интерфейс

- Полностью настроенная система преобразования ссылок

- Визуальное редактирование товаров, блоков и страниц магазина.

Каталог продукции:

- Неограниченное число категорий и продуктов, глубина лерева категорий

- Каждый товар может быть добавлен сразу в несколько (без ограничений) категорий

- Возможность отключения показа продуктов

- HTML описание товаров

- Редактирование META keywords и description для каждого продукта индивидуально

- Фотогалерея для продуктов

- Два вида цен - старая (недействительная) и текущая

- Неограниченное число дополнительных параметров продуктов

- Перекрестный маркетинг - рекомендуемые продукты ("с этим товаром мы рекомендуем ... ")

- Специальные предложения на витрине

- Генерируемый прайс-лист

- Возможность выбора параметра сортировки (например, сортировка по наименованию продукта, по цене)

- Расширенный поиск по параметрам продуктов (например, по размеру памяти компьютера, по наличию Bluetooth у телефона и пр.)

- Импорт/экспорт продуктов и категорий из CSV файлов (прайс-листа Excel)

- Импорт продукции из 1С: Предприятие (списка номенклатуры)

- Синхронизация баз данных между несколькими магазинами

Оформление:

- 100% шаблонный дизайн (основанный на библиотеке Smarty), в т.ч. css-совместимый

- поддержка многоязычности интерфейса

- Работа с неограниченным числом типов валют

- Фотографии/логотипы категорий и продуктов

- Витрина магазина

- Неограниченное число дополнительных информационных страниц, редактируемых в режиме администрирования

- Система публикации новостей

- Голосование для пользователей

- Поддержка анимационных фотографий продуктов

Виртуальная корзина и оформление заказов:

- Возможность выбора конфигурации товара перед добавлением в корзину

- Возможность отключения виртуальной корзины и создания интернет-каталога

- Возможность открытий страницы с корзиной в отдельном окне

- Пошаговое оформление заказов

- Расчет скидки на заказ для пользователя в зависимости от суммы заказа

- Все заказы сохраняются в базу данных

- Уведомления о заказах по электронной почте

Работа с покупателями:

- Возможность добавления любых полей в форму заказа товаров (например, ИНН, телефон/факс, ближайшее метро и пр.)

- Система скидок

- "Чувствительная" информация (пароль, информация о кредитной карте и пр.) хранится в зашифрованном виде

- Рассылка новостей с возможностью публикации новостей в магазине

- Возможность выбора валюты для отображения цен на продукцию

- Системы доставки и оплаты имеют plug-in структуру, что позволяет легко устанавливать и разрабатывать новые модули обработки платежей и расчета стоимости доставки

- Настраиваемая система способов оплаты

- Обработка кредитных карт

- Выписка квитанций для физических лиц (посмотреть образец квитанции)

- Выписка счетов на оплату для юридических лиц (посмотреть образец счета)

Работа с электронными платежными системами:

WebMoney Яндекс.Деньги RUpay Rapida PayPal E-Gold Protx и много других.