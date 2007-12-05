Интернет-магазин цифровых товаров

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основные возможности реализованные в скрипте интернет-магазина:
- Стабильная работа и быстрая загрузка web-страниц
- Интуитивная в управлении панель администрирования,
- интерфейс пользовательской части
- Настройка через веб-интерфейс
- Возможность локализации через административный интерфейс
- Полностью настроенная система преобразования ссылок
- Визуальное редактирование товаров, блоков и страниц магазина.
Каталог продукции:
- Неограниченное число категорий и продуктов, глубина лерева категорий
- Каждый товар может быть добавлен сразу в несколько (без ограничений) категорий
- Возможность отключения показа продуктов
- HTML описание товаров
- Редактирование META keywords и description для каждого продукта индивидуально
- Фотогалерея для продуктов
- Два вида цен - старая (недействительная) и текущая
- Неограниченное число дополнительных параметров продуктов
- Перекрестный маркетинг - рекомендуемые продукты ("с этим товаром мы рекомендуем ... ")
- Специальные предложения на витрине
- Генерируемый прайс-лист
- Возможность выбора параметра сортировки (например, сортировка по наименованию продукта, по цене)
- Расширенный поиск по параметрам продуктов (например, по размеру памяти компьютера, по наличию Bluetooth у телефона и пр.)
- Импорт/экспорт продуктов и категорий из CSV файлов (прайс-листа Excel)
- Импорт продукции из 1С: Предприятие (списка номенклатуры)
- Синхронизация баз данных между несколькими магазинами
Оформление:
- 100% шаблонный дизайн (основанный на библиотеке Smarty), в т.ч. css-совместимый
- поддержка многоязычности интерфейса
- Работа с неограниченным числом типов валют
- Фотографии/логотипы категорий и продуктов
- Витрина магазина
- Неограниченное число дополнительных информационных страниц, редактируемых в режиме администрирования
- Система публикации новостей
- Голосование для пользователей
- Поддержка анимационных фотографий продуктов
Виртуальная корзина и оформление заказов:
- Возможность выбора конфигурации товара перед добавлением в корзину
- Возможность отключения виртуальной корзины и создания интернет-каталога
- Возможность открытий страницы с корзиной в отдельном окне
- Пошаговое оформление заказов
- Расчет скидки на заказ для пользователя в зависимости от суммы заказа
- Все заказы сохраняются в базу данных
- Уведомления о заказах по электронной почте
Работа с покупателями:
- Возможность добавления любых полей в форму заказа товаров (например, ИНН, телефон/факс, ближайшее метро и пр.)
- Система скидок
- "Чувствительная" информация (пароль, информация о кредитной карте и пр.) хранится в зашифрованном виде
- Рассылка новостей с возможностью публикации новостей в магазине
- Возможность выбора валюты для отображения цен на продукцию
- Системы доставки и оплаты имеют plug-in структуру, что позволяет легко устанавливать и разрабатывать новые модули обработки платежей и расчета стоимости доставки
- Настраиваемая система способов оплаты
- Обработка кредитных карт
- Выписка квитанций для физических лиц (посмотреть образец квитанции)
- Выписка счетов на оплату для юридических лиц (посмотреть образец счета)
Работа с электронными платежными системами:
WebMoney Яндекс.Деньги RUpay Rapida PayPal E-Gold Protx и много других.