Интернет магазин украшений

Задача: Создать интернет-магазин для продажи украшений. Оптимизировать процесс покупки и доставки через сайт.



Решение: Минималистичный первый экран с акцентом на фото и переходом в каталог. Основные разделы внутренних страниц на главной - хиты продаж, разделы украшений, распродажа, о бренде, отзывы и контакты. Информационные страницы о доставке, возврате и гарантии



Этапы: Прототипирование и написание текстов, дизайн-концепция, адаптация под мобильные устройства, реализация на Тильде

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