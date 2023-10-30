Интернет магазин украшений
Сайты «под ключ»
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: Создать интернет-магазин для продажи украшений. Оптимизировать процесс покупки и доставки через сайт.
Решение: Минималистичный первый экран с акцентом на фото и переходом в каталог. Основные разделы внутренних страниц на главной - хиты продаж, разделы украшений, распродажа, о бренде, отзывы и контакты. Информационные страницы о доставке, возврате и гарантии
Этапы: Прототипирование и написание текстов, дизайн-концепция, адаптация под мобильные устройства, реализация на Тильде