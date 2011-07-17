Интернет-магазин ussurtaiga.ru
Сайты «под ключ»
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12 лет назад
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Интернет магазин продажи лечебных трав под ключ. Сборка: Joomla + VirtueMart, с последующим редактированием под необходимй функционал: шаги регистрации, сообщение о новых поступлений, ограничение определенных покупок и предложение курсов лечение под определенный набор.
Вся работа стандартна, за исключением хака – ограничение посещений по регионам, для работодателя была необходимость блокировать доступ к сайту с некоторых регионов и городов.