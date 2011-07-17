Интернет-магазин ussurtaiga.ru

http://ussurtaiga.ru/

Интернет магазин продажи лечебных трав под ключ. Сборка: Joomla + VirtueMart, с последующим редактированием под необходимй функционал: шаги регистрации, сообщение о новых поступлений, ограничение определенных покупок и предложение курсов лечение под определенный набор.

Вся работа стандартна, за исключением хака – ограничение посещений по регионам, для работодателя была необходимость блокировать доступ к сайту с некоторых регионов и городов.