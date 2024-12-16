Интернет-магазин женской одежды

LMP — российский бренд женской одежды с офисом и магазином в Москве.
Целью проекта было создать современный и минималистичный веб-сайт, который не только выделялся бы среди конкурентов, но и улучшал взаимодействие с пользователями.
Какие этапы были пройдены?
Анализ ниши и визуальный анализ конкурентов
Итог: сводная таблица по конкурентам и понимание рынка
Создание прототипов по каждой странице
Итог: Полное понимание каждого блока на сайте. И готовое ТЗ для копирайтера
Поиск референсов
Итог: Детальный анализ конкурентов и выводы по 10 пунктам. Сбор стилистических решений. Сбор референсов на каждый блок.
Визуальная концепция главной страницы
Итог: 2 варианта дизайна
Дизайн остальных страниц
Итог: Презентация всех страниц
Адаптив страниц
Итог: Полностью готовый проект, для передачи в разработку
Верстка на Тильда
Техническая настройка
Вы можете посмотреть полностью кейс и сайт: