Интернет-магазин женской одежды

LMP — российский бренд женской одежды с офисом и магазином в Москве.

Целью проекта было создать современный и минималистичный веб-сайт, который не только выделялся бы среди конкурентов, но и улучшал взаимодействие с пользователями.

Какие этапы были пройдены?

Анализ ниши и визуальный анализ конкурентов Итог: сводная таблица по конкурентам и понимание рынка

Создание прототипов по каждой странице Итог: Полное понимание каждого блока на сайте. И готовое ТЗ для копирайтера

Поиск референсов

Итог: Детальный анализ конкурентов и выводы по 10 пунктам. Сбор стилистических решений. Сбор референсов на каждый блок.

Визуальная концепция главной страницы

Итог: 2 варианта дизайна

Дизайн остальных страниц

Итог: Презентация всех страниц

Адаптив страниц

Итог: Полностью готовый проект, для передачи в разработку

Верстка на Тильда

Техническая настройка

Вы можете посмотреть полностью кейс и сайт:

https://lmpshop.ru/

https://www.behance.net/gallery/211651035/LMP-E-commerce