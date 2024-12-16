Интернет-магазин женской одежды

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5 месяцев назад
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LMP — российский бренд женской одежды с офисом и магазином в Москве.

Целью проекта было создать современный и минималистичный веб-сайт, который не только выделялся бы среди конкурентов, но и улучшал взаимодействие с пользователями.

Какие этапы были пройдены?

  • Анализ ниши и визуальный анализ конкурентов

    Итог: сводная таблица по конкурентам и понимание рынка

  • Создание прототипов по каждой странице

    Итог: Полное понимание каждого блока на сайте. И готовое ТЗ для копирайтера

  • Поиск референсов
    Итог: Детальный анализ конкурентов и выводы по 10 пунктам. Сбор стилистических решений. Сбор референсов на каждый блок.

  • Визуальная концепция главной страницы
    Итог: 2 варианта дизайна

  • Дизайн остальных страниц
    Итог: Презентация всех страниц

  • Адаптив страниц
    Итог: Полностью готовый проект, для передачи в разработку

  • Верстка на Тильда

  • Техническая настройка

Вы можете посмотреть полностью кейс и сайт:

https://lmpshop.ru/

https://www.behance.net/gallery/211651035/LMP-E-commerce