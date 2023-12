http://investproekt.com.ua

Харчуйтесь тільки найкращими продуктами з європейських країн. Компанія «InvestProekt» займається імпортом продуктів харчування. Вони ретельно відбирають кращу продукцію на європейському ринку, саме тому вже не перший рік працюють з такими компаніями як Francesco Tamma, Dicostanzo та Familia Bastida. Товари, які компанія імпортує чудово виглядають на полицях великих супермаркетів і маленьких продуктових крамничок.

Eat only the best products from European countries. InvestProekt is a food importer. They carefully select the best products in the European market, which is why for the first time they have been working with companies such as Francesco Tamma, Dicostanzo and Familia Bastida. The products that the company imports look great on the shelves of big supermarkets and small grocery stores.