Истина Ислама
Сайты «под ключ»
Добавлена360 просмотров
15 лет назад
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Тематика сайта – религия ислама, философия, социально-политические вопросы, связанные с религией в современном мире, острые проблемы мирового и казахстанского исламского сообщества. Сайт рассчитан на широкую аудиторию, в основном – читающую молодежь, среднего и высокого образовательного уровня.
Проект содержит: новостную линейку, аналитику-публицистику, библиотеку, форум, файловый архив.