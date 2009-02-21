Истина Ислама

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
360 просмотров
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http://www.islam.kz/

Тематика сайта – религия ислама, философия, социально-политические вопросы, связанные с религией в современном мире, острые проблемы мирового и казахстанского исламского сообщества. Сайт рассчитан на широкую аудиторию, в основном – читающую молодежь, среднего и высокого образовательного уровня.

Проект содержит: новостную линейку, аналитику-публицистику, библиотеку, форум, файловый архив.