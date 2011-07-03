Израильский сайт покупок по каталогу (без дизайна)

Сайты «под ключ»
Добавлена
12 лет назад
227 просмотров
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http://www.sputnik-il.com/

Сайт без дизайна по просьбе заказчика. Тем не менее сайт относительно сложный с точки зрения программирования.

Используются передовые технологии по работе и обработке документов в формате .pdf