Jayym - cайт доска-обьявлений для сферы недвижимости

Jayym.com – это удобный поиск недвижимости по адресу или на карте, это сотни актуальных объявлений о продаже или аренде объектов недвижимости по всему Туркменистану, это десятки новых объявлений. Разметка на карте поможет определить близость общественных мест, транспорта и автомагистралей. Собрана система предложений похожих объявлений, чтобы упростить поиск. Сайт обладает изящным стилем при этом не теряя в скорости загрузки старниц и картинок в отличном качестве.



Что сделано:

Подготовилен и визуально оформилен сайт. На сайте представлена: информация о сайте и его возможностях, большое количество обьявлений о недвижимости с возможностью фильтрации по разным критериям, на двух языках (русский и туркменский), а также модуль контактной формы, позволяющий оставить заявку, услуги личного кабинета.



• SEO – проведен ряд работ по продвижению сайта в интернете и индексированию сайта в поисковых системах;

• WEBP – оптимизация графики, интеграция современных форматов изображения;

• Адаптивность – веб-страницы отлично смотрятся как на персональном компьютере или ноутбуке, так и на мобильных устройствах и планшетах.