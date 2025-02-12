Как мы разработали сайт для конференции психологов и продали 154 билет
Клиент: конференция «Продвижение по Фрейду» (Ставрополь)
Задача: разработка продающего сайта с нуля без перегруза информации
Конференция для психологов — это не просто мероприятие, а возможность для участников прокачать экспертизу и выйти на новый уровень в профессии. Нам нужно было создать сайт, который не просто презентует событие, а работает как эффективный инструмент продаж.
Что сделали
🔹 Поняли целевую аудиторию — психологи с аналитическим мышлением. Разработали концепцию по спиральной динамике (уровень «синий») и учли её в визуале.
🔹 Создали структуру, которая продаёт — чёткая логика, офферы под аудиторию и минимальные отвлекающие элементы.
🔹 Разработали запоминающийся дизайн — сочетание глубокого синего и приглушённых оттенков, которые передают экспертность и доверие.
🔹 Настроили оплату прямо на сайте — чтобы клиент мог купить билет в пару кликов.
Результаты
✅ 106 оплат, из них 48 парных тарифов
✅ 154 проданных билета
✅ Лёгкая и понятная навигация, благодаря чему люди не уходили с сайта
✅ Полностью адаптивный дизайн + анимация для вовлечения
Почему это сработало?
Мы сделали ставку на психологию восприятия: спокойная цветовая гамма, логичная подача информации и минимальные отвлекающие элементы помогли удерживать внимание и вести пользователя к покупке. В результате сайт не только презентовал событие, но и превращал посетителей в реальных участников конференции.