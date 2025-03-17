Калейдоскопы Яковлева - продажа авторских калейдоскопов ручной работы.
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2 месяца назад
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Будет красиво, как ни крути! Молниеносный проект со сроком выполнения 4 дня ⚡
Создали лендинг для продаж авторских калейдоскопов ручной работы. Красивые предметы, которые привлекают своим стилем, близким к стимпанку 👉🏻 kaleidoshop.pro/
📐 Модульная сетка и элементы сайта проработаны таким образом, что дают отсылку на крафтовые калейдоскопы.
🎨 Гамма цветов использована в спектре от белого до черного + желтый для контраста.
✒ Шрифт PT Sans Regular - гарнитура широкого применения, которая сочетает умеренный консерватизм и хороший уровень читаемости.
#artgorka – digital студия ☎ 8 (800) 222-84-86