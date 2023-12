https://kameya.if.ua

Скоро важлива подія у Вашої близької людини, а Ви не знаєте що подарувати? Мережа ювелірних салонів «Камея» допоможе обрати найкращий подарунок, який неодмінно вразить. Серед асортименту магазину каблучки, сережки, підвіски, ланцюжки та багато інших ексклюзивних ювелірних виробів. А якщо невпевнені, що до вподоби, то є можливість придбати подарунковий сертифікат. Якщо хочете щоб Ваш подарунок точно дочекався Вас у салоні, то на сайті є зручна функція «відкласти товар». Також в магазині діє програма лояльності.

You have any important event in your close person’s life soon? Do you know what to present? The jewelry saloon chain “ Kameya” will help you to choose the best present which definitely will impress your person. Among the assortment of the shop you can find rings, earrings, necklaces and many other exclusive items. And if you are not sure as for likings, you can buy a present certificate. If you want your present to wait for you at the store, there is a convenient function “to delay the present”. Also for regular clients, we have a loyalty system.