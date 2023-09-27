Keksagram - аналог популярной социальной сети.

Сайты «под ключ»
Добавлена
3 месяца назад
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Keksagram - аналог популярной социальной сети для обмена фотографиями и видео.
Разработан для демонстрации навыков разработчика.

Решенные задачи:

  • Загрузка фотографий на сервер

  • Фильтрация фотографий

  • Обработка изображений

  • Валидация

  • Порционная отрисовка комментарий

  • Закрытие Popup по клавише ESC

  • Адаптивность

  • Опубликовал сайт для демонстрации на gitHub-pages



Технологии:

  • JavaScript

  • HTML

  • CSS


Ссылка на проект
keksagram.ru