Keksagram - аналог популярной социальной сети.
Сайты «под ключ»
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Keksagram - аналог популярной социальной сети для обмена фотографиями и видео.
Разработан для демонстрации навыков разработчика.
Решенные задачи:
Загрузка фотографий на сервер
Фильтрация фотографий
Обработка изображений
Валидация
Порционная отрисовка комментарий
Закрытие Popup по клавише ESC
Адаптивность
Опубликовал сайт для демонстрации на gitHub-pages
Технологии:
JavaScript
HTML
CSS
Ссылка на проект
keksagram.ru