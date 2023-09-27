Keksagram - аналог популярной социальной сети для обмена фотографиями и видео.

Разработан для демонстрации навыков разработчика.



Решенные задачи:



Загрузка фотографий на сервер

Фильтрация фотографий

Обработка изображений

Валидация

Порционная отрисовка комментарий

Закрытие Popup по клавише ESC

Адаптивность

Опубликовал сайт для демонстрации на gitHub-pages





Технологии:



JavaScript

HTML

CSS



Ссылка на проект

keksagram.ru