Керамические грили SU CHEF Разработка сайта французской компании
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7 месяцев назад
Задача:
Разработка сайта французской компании Su Chef. Нужно сделать стильно и индивидуально, не шаблонно, подчеркнуть достоинства грилей, сделать возможность "оставить заявку" на гриль.
Описание решения:
Разработали индивидуальный дизайн, в котором продумали все нюансы, необходимые для грилей, сделали развернутую и расширенную карточку товара, по которой можно просмотреть комплектацию товаров, фотогалерею и заказать товар. После чего выполнили адаптивную верстку и разработку на системе управления. По окончанию работ записали видео инструкцию по работе с административным меню, чтобы заказчик мог передавать инструкцию менеджерам и те в дальнейшем могли работать с админкой сайта.