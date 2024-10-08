Керамические грили SU CHEF Разработка сайта французской компании

Задача:

Разработка сайта французской компании Su Chef. Нужно сделать стильно и индивидуально, не шаблонно, подчеркнуть достоинства грилей, сделать возможность "оставить заявку" на гриль.



Описание решения:

Разработали индивидуальный дизайн, в котором продумали все нюансы, необходимые для грилей, сделали развернутую и расширенную карточку товара, по которой можно просмотреть комплектацию товаров, фотогалерею и заказать товар. После чего выполнили адаптивную верстку и разработку на системе управления. По окончанию работ записали видео инструкцию по работе с административным меню, чтобы заказчик мог передавать инструкцию менеджерам и те в дальнейшем могли работать с админкой сайта.

suchef.ru