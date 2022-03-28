Задача

Целевая аудитория сайта - это клиенты из премиального сегмента, умеющие ценить свое время.

Средний возраст - 25-45. Успешные и обеспеченные люди, для которых важен идеальный внешний вид, а так же удобство и скорость обслуживания. Они пользуются услугами доставки и часто совершают заказы с мобильных устройств. Необходимо было разработать простой и понятный сайт, контентное наполнение которого со временем можно будет расширять и дополнять.

Что было сделано?

Для проекта была разработана главная страница, страница каталога, 2 поп-апа и страница 404. Дизайн выполнен в чистых, прохладных оттенках синего и белого. Кроме того был создан комплект уникальных иконок

*Данный концепт -это собирательный образ, возникший при работе с несколькими представителями данной ниши.