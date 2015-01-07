Художественная ковка и изделия из дерева (МАФ)

Сайт представляет собой фото каталог различных изделий выполненных мастерами методами художественной ковки метала и изделий из дерева.

При разработке сайта внимание направленно на требования поисковых систем, что уже в первом году жизни сайта дало небольшой бесплатный трафик. С начала 2015 года началась платная (но бюджетная) компания по раскрутке сайта. К примеру запрос в Яндексе "ковка Каховка" выдает этот сайт в первых позициях.

Так же на сайте есть страница контактов с возможностью отправить сообщение прямиком на сервер, и такое сообщение можно читать из админ-панели управления сайтом.

Сайт динамический, т.е. администратор может самостоятельно как добавлять новые альбомы и фото в них, так и удалять. Главная страница редактируется с некоторой заложенными возможностями редактирования разметки текста (размеры шрифтов, заголовки, подчеркивания, жырный текст, курсив, смайлики, ссылки и т.п.)

А находится он по адресу http://sqwer.us