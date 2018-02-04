Хвантаболовые ковры от медицинского центра "Нефрит

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Задача - обеспечить продажи хвантаболового ковра. Мы определили ключевую аудиторию. Выделили среди нее мам, которые хотят видеть своего ребенка здоровым с сильным иммунитетом. Определили их потребность - избавить своего ребенка от таблеток и антибиотиков. И показали, как продукция центра «Нефрит» решает проблему. В отличие от конкурентов мы начали не с описания преимуществ продукции, а начали с проблемы и потребности клиента, которую наша продукция решает.

Цена - 34000 руб.

Срок - 30 дней