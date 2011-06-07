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Детская одежда из Финляндии - KidsAvenue.Eu. В ассортименте магазина Вы найдете: юбки и брюки, платья и куртки и многое другое для мальчиков и девочек из Финляндии. Мы с удовольствием доставим Ваш заказ в Санкт-Петербург курьерской доставкой или в регионы России Почтой России из СПб. KidsAvenue.Eu - первый русскоязычный детский магазин в Финляндии.