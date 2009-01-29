Киевский Транспортный Канал

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После успешного запуска сайта homonovus.com.ua руководство компании обратилось к нам с предложение разработать еще один сайт. В связи с тем что Homo Novus выводит на рынок инновационный канал коммуникации, нашей задачей было передать дух будущего показать, что услуги опережают время. На результат плодотворной работы дизайнеров и флешеров вы можете посмотреть на сайте, уверен он Вам понравиться.