Киевский Транспортный Канал
Сайты «под ключ»
Добавлена170 просмотров
15 лет назад
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После успешного запуска сайта homonovus.com.ua руководство компании обратилось к нам с предложение разработать еще один сайт. В связи с тем что Homo Novus выводит на рынок инновационный канал коммуникации, нашей задачей было передать дух будущего показать, что услуги опережают время. На результат плодотворной работы дизайнеров и флешеров вы можете посмотреть на сайте, уверен он Вам понравиться.