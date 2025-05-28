Kitchen Inspirations — це інтерактивний Vue 3-додаток, розроблений для магазинів Castorama у Польщі.

Він дозволяє клієнтам переглядати сучасні кухонні рішення, продуктові лінії та дизайнерські ідеї через сенсорні екрани, встановлені безпосередньо в магазинах.

Ключові особливості:

✅ Навігація за категоріями

✅ Галереї на весь екран

✅ Генерація QR-кодів для швидкого продовження перегляду на мобільному

✅ Віртуальна клавіатура та автоматичний перехід у режим очікування для зручності роботи на кіосках

Додаток розроблено з думкою про масштабованість:

підтримує різні типи екранів

автоматично оновлює контент через CMS

працює стабільно навіть в офлайн-режимі завдяки fallback-механізмам та авто-перезапуску при неактивності користувача

🛠 Технології та стек:

Vue 2, Vuex

Vuetify 2, Bootstrap 4

Vuelidate, VForm

Sass

🔗 Live: kuchenneinspiracje.castorama.pl

🔗 GitHub: kitchen