Kitchen Inspirations

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Kitchen Inspirations — це інтерактивний Vue 3-додаток, розроблений для магазинів Castorama у Польщі.
Він дозволяє клієнтам переглядати сучасні кухонні рішення, продуктові лінії та дизайнерські ідеї через сенсорні екрани, встановлені безпосередньо в магазинах.

Ключові особливості:
✅ Навігація за категоріями
✅ Галереї на весь екран
✅ Генерація QR-кодів для швидкого продовження перегляду на мобільному
✅ Віртуальна клавіатура та автоматичний перехід у режим очікування для зручності роботи на кіосках

Додаток розроблено з думкою про масштабованість:

  • підтримує різні типи екранів

  • автоматично оновлює контент через CMS

  • працює стабільно навіть в офлайн-режимі завдяки fallback-механізмам та авто-перезапуску при неактивності користувача

🛠 Технології та стек:

  • Vue 2, Vuex

  • Vuetify 2, Bootstrap 4

  • Vuelidate, VForm

  • Sass

🔗 Live: kuchenneinspiracje.castorama.pl
🔗 GitHub: kitchen