Kitchen Inspirations — це інтерактивний Vue 3-додаток, розроблений для магазинів Castorama у Польщі.
Він дозволяє клієнтам переглядати сучасні кухонні рішення, продуктові лінії та дизайнерські ідеї через сенсорні екрани, встановлені безпосередньо в магазинах.
Ключові особливості:
✅ Навігація за категоріями
✅ Галереї на весь екран
✅ Генерація QR-кодів для швидкого продовження перегляду на мобільному
✅ Віртуальна клавіатура та автоматичний перехід у режим очікування для зручності роботи на кіосках
Додаток розроблено з думкою про масштабованість:
підтримує різні типи екранів
автоматично оновлює контент через CMS
працює стабільно навіть в офлайн-режимі завдяки fallback-механізмам та авто-перезапуску при неактивності користувача
🛠 Технології та стек:
Vue 2, Vuex
Vuetify 2, Bootstrap 4
Vuelidate, VForm
Sass
🔗 Live: kuchenneinspiracje.castorama.pl
🔗 GitHub: kitchen