Климатическое оборудование от Мебиус

http://www.air.in.ua

Сайт компании «Мебиус» существует с 2005 года. Нашей задачей было провести редизайн сайта. Добавить удобную CMS и самым интересным местом было создание интерактивной высокоуровневой сортировки в каталоге продукции. Поставленная задача была успешно выполнена нашими программистами