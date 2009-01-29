Климатическое оборудование от Мебиус

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
123 просмотра
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http://www.air.in.ua

Сайт компании «Мебиус» существует с 2005 года. Нашей задачей было провести редизайн сайта. Добавить удобную CMS и самым интересным местом было создание интерактивной высокоуровневой сортировки в каталоге продукции. Поставленная задача была успешно выполнена нашими программистами