Задачі поставлені замовником:

Розробка сайту для клініки, який повинен поєднувати в собі окремі лендінги під кожну окрему послугу. Авторський дизайн, який якісно відрізнить сайт від сайтів конкурентів та дотримання загальної стилістики клініки та брендбуку. Базова SEO-оптимізація сайту, яка дозволить знайти сайт в пошукових системах та збільшення кількості відвідувачів та збільшення кількості пацієнтів, які шукають оптимального лікування. Гарантійне обслуговування веб-сайту.

Опис проєкту:

Клініка Future Health Clinic, звернулась до нас з задачею комплексного маркетингу. Однією із задач, було розробити сайт для клініки на який запускатиметься контекстна та таргетована реклама. Сайт повинен нести в собі інформаційний характер для нових відвідувачів, а також збільшити кількість пацієнтів. Моя команда виконала всі побажання клієнта. Були підібрані та погоджені кольорові комбінації, вибраний шрифт, складений порядок виведення блоків і компонування текстових елементів, авторський дизайн з дотриманням брендбука клініки. Розроблена базова SEO-оптимізація.

Функціонал сайту:

Зручний функціонал сайту. Використанні сучасні елементи дизайну. На сайті містяться декілька форм зворотного зв'язку, де відвідувачі мають можливість залишити свої контактні дані, а також контактна інформація для зв`язку з клінікою. Посилання на профілі соціальних мереж клініки та карта з місцем знаходження. На сайті є блок з новинами, де регулярно оновлюється інформація, та блок з відгуками клієнтів, які пройшли успішний шлях лікування в клініці.

Хто працював над проектом: Дизайнер, верстальник, копірайтер, контент-мейкер, маркетологи.

https://futurehealthclinic.com.ua/