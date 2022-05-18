Задачі поставлені замовником:

Розробка сайту під новітній апарат Da Vinci для лікування раку простати. Зручна панель адміністрування сайту, яка дозволить навіть недосвідченому інтернет-користувачеві редагувати всі інформаційні розділи сайту, так як сайт розрахований на більш старше покоління відвідувачів. Базова SEO-оптимізація сайту, яка дозволить знайти сайт в пошукових системах та збільшення кількості відвідувачів та збільшення кількості пацієнтів, саме з раком простати, які шукають оптимального лікування. Лендінг під запуск таргетованої та контекстної реклами. Гарантійне обслуговування веб-сайту.

Опис проєкту:

Клініка IRIMI GROUP, звернулась до нас з задачею комплексного маркетингу, саме під послугу лікування раку простати. Однією із задач, була розробка лендінгу на який запускатиметься контекстна та таргетована реклама. Сайт повинен нести в собі інформаційний характер для нових відвідувачів, а також збільшити кількість пацієнтів. Моя команда виконала всі побажання клієнта. Були підібрані та погоджені кольорові комбінації, вибраний шрифт, складений порядок виведення блоків і компонування текстових елементів. Розроблена базова SEO-оптимізація, налаштована контекстна реклама в гуглі та таргетована реклама в соціальних мережах на залучення цільового трафіку і створення інформаційного охоплення та залучення нових потенційних пацієнтів. Нам вдалося збільшити кількість пацієнтів на лікування раку простати.

Хто працював над проектом: Дизайнер, верстальник, копірайтер, контент-мейкер, маркетологи.

https://irimigroup-robot.com.ua/