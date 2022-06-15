Клининговая компания

Цель проекта

Дать клиентам необходимую информацию о направлениях работы компании заказчика. Упростить подачу заявок. Снять возможные возражения. Создать у клиента ощущение чистоты и спокойствия.

Решение

Мягкий, чистый и оптимистичный дизайн. Основная гамма построена на оттенках белого и голубого, но с акцентами на кнопках. Блоки разработаны с учетом дальнейшей верстки в Tilda. Для этого проекта был разработан логотип, а так же уникальный комплект пиктограмм. Большие объемы текста убраны в accordion. Часть блоков разработана с перспективой расширения сайта на несколько страниц.