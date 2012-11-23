Клуб «Экисуикан» (Токио, Япония)

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Клуб «Экисуикан» является официальным представительством японской федерации Ниппон Иай Дзю Дзюцу Рэнмэй в России. Иайдзюцу включает в себя искусство владения японским мечом, этикет, историю и тамэсигири. Додзё клуба выдержано стилистике старых японских школ. Инструкторский состав прошёл аттестацию в федерации Ниппон Иай Дзю Дзюцу Рэнмей. Для изучающих ежегодно проводятся выездные семинары на базе Экисуикан в Токио, Япония.
Тип сайта: корпоративный сайт
Адрес в интернет:http://www.ekisuikan.ru/
Бюджет проекта: 700$
Срок разработки: 14 рабочих дней
Заказчик: Илья кобзев