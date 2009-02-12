Клуб любителей Йоркширского терьера
Сайты «под ключ»
Добавлена233 просмотра
15 лет назад
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Сайт клуба йоркширского терьера Yorkiman. Дизайн выполнен в розовых-персиковых тонах. Рисунки собак отрисованы вручную. CMS Joomla. Вёрстка DIV+CSS. Человекопонятные ссылки. Наполнение сайта контентом.