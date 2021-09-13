О клиенте:Заказчик — одесский клуб настольных игр «Клуб Планета Игр». Особенность заведения

— большой выбор разнообразных «настолок», в клубе их более 600 штук.

Это самая большая коллекция в Украине.

Задача : Клиент поставил задачу на разработку landing page. Нужно было создать уникальный дизайн, ориентируясь на фирменный стиль клуба.

Решение : Заведение предоставляет большое количество услуг: гость может хорошо провести время в самом клубе, взять игру напрокат или купить ее.

Также здесь есть кафе и бар. Все эти факты мы учли при создании структуры лендинга.

Основная задача сайта – презентация клуба целевой аудитории.

Поэтому важно было показать преимущества клиента и предоставить всю необходимую информацию, чтобы пользователь захотел посетить заведение.

Наши дизайнеры создали лендинг, удобный и понятный для пользователя. Каждый блок страницы подогревает интерес к заведению и подталкивает прийти туда.

Сайт реализовали, опираясь на главное пожелание клиента – уникальный дизайн и ориентация на общую стилистику заведения.

Что сделали:Мы создали лендинг с уютным и простым дизайном. Анимация и возможность интерактивного взаимодействия в виде кнопок и переходов делают использование сайта интересным, вовлекают пользователя.

Наша команда постаралась максимально раскрыть главные особенности клиента – широкий ассортимент настольных игр и уютную атмосферу.

Мы презентовали весь спектр услуг и мероприятий, которые предоставляет заказчик.

Landing для «Клуба Планета Игр» мы создавали учитывая особенности целевой аудитории. Это в основном молодые люди и компании, которые хотят расслабиться и хорошо провести время. Поэтому и сам сайт передает легкость и дружественность атмосферы заведения.