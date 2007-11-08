Компании "ПремьерСтрой"

http://www.premier-stroy.ru/

«ПремьерСтрой» - передовая компания в области продажи строительных и отделочных материалов. Основные клиенты компании - это строительные организации и розничные магазины. Большая площадь торгово-складского комплекса объединяет под одной крышей механизированные помещения складов, выставочный зал и офис. Это позволяет оформить документы и получить выбранный товар сразу на месте и в кратчайшие сроки.