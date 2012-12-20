Компания «Фаворит ремонта»

http://favoritremonta.ru/

Сайт строительной компании «Фаворит ремонта». Дизайн сайта разработан Дмитрием Ходжаевым.

Проект интересен оригинальной фотогалереей, где представлены все стадии — «Эскиз», «Фото до ремонта» и «Фото после ремонта», которые выводятся при нажатии соответствующих кнопок.

На сайте:

CMS (MODx);

оригинальная галерея проектов с фотографиями стадий работ;

новостная лента;

документы;

статьи;

цены;

калькулятор стоимости ремонта;

вызов специалиста;

обратная связь;

схема проезда.