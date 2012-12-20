Компания «Фаворит ремонта»

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Сайт строительной компании «Фаворит ремонта». Дизайн сайта разработан Дмитрием Ходжаевым.
Проект интересен оригинальной фотогалереей, где представлены все стадии — «Эскиз», «Фото до ремонта» и «Фото после ремонта», которые выводятся при нажатии соответствующих кнопок.
На сайте:
CMS (MODx);
оригинальная галерея проектов с фотографиями стадий работ;
новостная лента;
документы;
статьи;
цены;
калькулятор стоимости ремонта;
вызов специалиста;
обратная связь;
схема проезда.