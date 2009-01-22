Компания СК «Лидер»
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Добавлена113 просмотров
15 лет назад
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Компания на рынке строительных работ с 2002 года. За это время зарекомендовала себя как серьезный партнер, качественно и своевременно выполняющий порученную работу по отделке зданий. Компания СК «Лидер» выгодно отличается от других строительных фирм.