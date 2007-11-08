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Закрытое акционерное общество, коммерческо – производственная компания «Ставропольстройопторг» - одно из самых крупных и стабильных предприятий в Северо-Кавказском регионе. Образовавшись в 1993 году численность штата насчитывала всего 5 человек, на сегодняшний день количество работающих на предприятии составляет более 600 человек.