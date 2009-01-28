Компания ЗАО "ЭКСПОРТХЛЕБ".
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Добавлена373 просмотра
15 лет назад
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Компания "ЭКСПОРТХЛЕБ" осуществляет экспортно-импортные, биржевые и другие операции на мировом и внутреннем рынке зерновых и хлебофуражных товаров? оказывает различные виды услуг в области внешнеэкономических связей, коммерческой деятельности, экономического анализа, конъюнктурно-ценовой и валютно-финансовой работы.
Выполнены работы:
- разработка стиля проекта
- разработка программной части
- англоязычная версия
- наполнение информацией