Компания ЗАО "ЭКСПОРТХЛЕБ".

http://www.exportkhleb.ru

Компания "ЭКСПОРТХЛЕБ" осуществляет экспортно-импортные, биржевые и другие операции на мировом и внутреннем рынке зерновых и хлебофуражных товаров? оказывает различные виды услуг в области внешнеэкономических связей, коммерческой деятельности, экономического анализа, конъюнктурно-ценовой и валютно-финансовой работы.

Выполнены работы:

- разработка стиля проекта

- разработка программной части

- англоязычная версия

- наполнение информацией