Комплексная безопасность

Добавлена
16 лет назад
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Пилотный вариант сайта, бюджетный, продвижение для привлечения инвесторов.

Цветовая гамма и строгость дизайна - полностью соответствуют требованиям заказчика.

CMS, PHP+MySQL

Двуязычный сайт.

Организаторы Международного салона "Комплексная безопасность - 2008":

* Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации

* Министерство внутренних дел Российской Федерации

* Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации

* Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству

* ФГУП "Рособоронэкспорт"