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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пилотный вариант сайта, бюджетный, продвижение для привлечения инвесторов.
Цветовая гамма и строгость дизайна - полностью соответствуют требованиям заказчика.
CMS, PHP+MySQL
Двуязычный сайт.
Организаторы Международного салона "Комплексная безопасность - 2008":
* Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации
* Министерство внутренних дел Российской Федерации
* Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации
* Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
* ФГУП "Рособоронэкспорт"