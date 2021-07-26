Комплексное продвижение бизнеса

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы сплоченная команда разработчиков, маркетологов и дизайнеров с большим опытом.
Помогаем бизнесу решать его задачи, а не подкидывать новые проблемы. Наша студия Leanhouse предлагает следующие услуги:
Создание логотипа
Анализ рынка
Мини юнит экономику
Заполнение инстаграма
Настройка таргета
Написание скриптов
Создание сайта
Настройка контекстной рекламы
Разработка приложения
Дизайн приложения