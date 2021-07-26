Комплексное продвижение бизнеса

Мы сплоченная команда разработчиков, маркетологов и дизайнеров с большим опытом.

Помогаем бизнесу решать его задачи, а не подкидывать новые проблемы. Наша студия Leanhouse предлагает следующие услуги:

Создание логотипа

Анализ рынка

Мини юнит экономику

Заполнение инстаграма

Настройка таргета

Написание скриптов

Создание сайта

Настройка контекстной рекламы

Разработка приложения

Дизайн приложения