Комтехника Коммунальная и дорожная техника, запас
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11 лет назад
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Компания КОМТЕХНИКА, много лет является официальным диллером крупнейших российских и зарубежных производителей коммунальной и специализированной техники на территории Волгоградской области. Гибкая система скидок и индивидуальный подход к каждому клиенту являются залогом успеха компании.