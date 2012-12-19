Комтехника Коммунальная и дорожная техника, запас

Добавлена
11 лет назад
193 просмотра
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http://komtehnika.com/

Компания КОМТЕХНИКА, много лет является официальным диллером крупнейших российских и зарубежных производителей коммунальной и специализированной техники на территории Волгоградской области. Гибкая система скидок и индивидуальный подход к каждому клиенту являются залогом успеха компании.