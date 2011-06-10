Конструктор сайтов для ЖКХ Москвы и Московской обл
Сайты «под ключ»
Добавлена310 просмотров
13 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://xn--80amfj1akrk.xn--p1ai/
Конструктор сайтов для ЖКХ Москвы и Московской области.
Сайт разделен условно на две части - админ часть, и пользовательская.
Присутствует обширная админ-панель для удобного управления и редактирования/добавления/удаления разделов сайта.
CMS написана с использованием PHP+MySQL.