Конструктор сайтов для ЖКХ Москвы и Московской обл

http://xn--80amfj1akrk.xn--p1ai/

Конструктор сайтов для ЖКХ Москвы и Московской области.

Сайт разделен условно на две части - админ часть, и пользовательская.

Присутствует обширная админ-панель для удобного управления и редактирования/добавления/удаления разделов сайта.

CMS написана с использованием PHP+MySQL.