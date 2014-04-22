Корп.сайт для компании по разработке солнечн.станц

www.tokmaksolar.com.ua

Дизайн сайта выполнен в корпоративной тематике с учетом корпоративных цветов и имеет адаптивный дизайн.

Использован нестандартный подход к верстке, благодаря чему сайт выделяется среди подобных отсутствием "свободного" места на главной странице. Скроллинг меню придает удобство пользователю при мониторинге сайта, всегда оставаясь в верхней части сайта, позволяет быстро переходить в интересующий раздел без необходимости прокрутки вверх страницы. На сайте реализована обширная фотогалерея с различными подразделами (темами).

Все новостные блоки связанны между собой в административной части, повышая тем самым удобство в администрировании. Достаточно опубликовать материал в одном из разделов и он попадет в необходимы блоки автоматически с выводом на главной станице.