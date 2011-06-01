Корпоративный портал для компании "Риэлт"
Сайты «под ключ»
Добавлена149 просмотров
13 лет назад
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Насыщенный информацией, многофункциональный сайт с максимально облегченной навигацией. На сайте размещается информация о покупке, продаже, а также сдаче в наем жилых и коммерческих зданий и помещений. Обеспечена возможность импорта изображений, система отзывов и балльной оценки выставляемых объектов, поиск недвижимости по отдельным параметрам. Подборка статей, касающихся покупки/продажи/аренды недвижимости, будет полезна посетителям сайта.