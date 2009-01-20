Корпоративный сайт автосервиса грузовиков

http://www.avtosnab.ru

Этапы разработки:

Прототипирование - тестирование прототипа на целевой аудитории (Маркетинг) - дизайн - установка на WordPress (для того, чтоб увеличивать присутствие в поисковиках, для улучшения индексации) - продвижение сайта поныне, поддержка