Корпоративный сайт автосервиса грузовиков
Сайты «под ключ»
Добавлена214 просмотров
15 лет назад
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Этапы разработки:
Прототипирование - тестирование прототипа на целевой аудитории (Маркетинг) - дизайн - установка на WordPress (для того, чтоб увеличивать присутствие в поисковиках, для улучшения индексации) - продвижение сайта поныне, поддержка