Корпоративный сайт автосервиса грузовиков

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
214 просмотров
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http://www.avtosnab.ru

Этапы разработки:

Прототипирование - тестирование прототипа на целевой аудитории (Маркетинг) - дизайн - установка на WordPress (для того, чтоб увеличивать присутствие в поисковиках, для улучшения индексации) - продвижение сайта поныне, поддержка