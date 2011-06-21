Корпоративный сайт для Киевской фирмы "OpenKiev"

Сайты «под ключ»
Добавлена
13 лет назад
153 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://openkiev.com.ua

Что сделано:

1. Индивидуальный дизайн в указанном заказчиком стиле и цветовой схеме

2. Верстка, настройка движка (Joomla 1.5)

3. Функционал: Слайдшоу на главной, мультиязычность, фотогалерея, видео, гостевая книга, форма заказа билета интегрированная с Liqpay.