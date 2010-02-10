Корпоративный сайт для компании FSM

http://fsm.net.ua/

Создание сайта для вышеобозначенной компании. Возможны сбои в отображении из-за локального хостинг провайдера (сервер часто падает).

Проект: http://www.weblancer.net/projects/172721.html

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xhtml 1.0, css 2.0, CuteNews, IRB_Mailer, Yandex Maps API, Yandex Search API

Небольшой комплекс услуг по продвижению