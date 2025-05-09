Корпоративный сайт для оптовой торговой компании "Able Trade"

Стек технологий: WordPress, Gulp, Sass, Vanilla JS

Разработал корпоративный сайт для международной компании, занимающейся оптовыми поставками товаров. Основной акцент был сделан на чистый и современный интерфейс, понятную навигацию и высокую производительность.

Что сделано:

Полная адаптивная верстка с нуля по макету figma на Gulp, Sass и Vanilla JS

Интеграция с WordPress: разработана кастомная тема, реализованы динамические блоки для редактирования контента на Acf fields без необходимости обращаться к коду

Подключение форм обратной связи и заявок

Оптимизация загрузки сайта, базовая SEO-настройка, настройка SSL и защита от спама

Сайт ориентирован на иностранных клиентов и выполнен с учетом корпоративного стиля и требований бизнеса к презентации продукции и услуг.

Ссылка на проект: https://able-trade.com/