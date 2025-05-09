Корпоративный сайт для оптовой торговой компании "Able Trade"

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4 дня назад
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FireShot Capture 122 - Contacts – Able Trade - able-trade.com.png
FireShot Capture 120 - About – Able Trade - able-trade.com.png
FireShot Capture 123 - Cable and wiring products – Able Trade - able-trade.com.png
FireShot Capture 121 - Products – Able Trade - able-trade.com.png
FireShot Capture 189 - Able Trade - [able-trade.com].png
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Стек технологий: WordPress, Gulp, Sass, Vanilla JS

Разработал корпоративный сайт для международной компании, занимающейся оптовыми поставками товаров. Основной акцент был сделан на чистый и современный интерфейс, понятную навигацию и высокую производительность.

Что сделано:

  • Полная адаптивная верстка с нуля по макету figma на Gulp, Sass и Vanilla JS

  • Интеграция с WordPress: разработана кастомная тема, реализованы динамические блоки для редактирования контента на Acf fields без необходимости обращаться к коду

  • Подключение форм обратной связи и заявок

  • Оптимизация загрузки сайта, базовая SEO-настройка, настройка SSL и защита от спама

Сайт ориентирован на иностранных клиентов и выполнен с учетом корпоративного стиля и требований бизнеса к презентации продукции и услуг.

Ссылка на проект: https://able-trade.com/