Корпоративный сайт для оптовой торговой компании "Able Trade"
Стек технологий: WordPress, Gulp, Sass, Vanilla JS
Разработал корпоративный сайт для международной компании, занимающейся оптовыми поставками товаров. Основной акцент был сделан на чистый и современный интерфейс, понятную навигацию и высокую производительность.
Что сделано:
Полная адаптивная верстка с нуля по макету figma на Gulp, Sass и Vanilla JS
Интеграция с WordPress: разработана кастомная тема, реализованы динамические блоки для редактирования контента на Acf fields без необходимости обращаться к коду
Подключение форм обратной связи и заявок
Оптимизация загрузки сайта, базовая SEO-настройка, настройка SSL и защита от спама
Сайт ориентирован на иностранных клиентов и выполнен с учетом корпоративного стиля и требований бизнеса к презентации продукции и услуг.
Ссылка на проект: https://able-trade.com/