Корпоративный сайт для студии 3D дизайна

www.freedesstudio.com

Дизайн сайта выполнен в соответствии с пожеланиями заказчика и имеет адаптивный дизайн.

Широкоформатные баннера прекрасно демонстрируют направление проекта и великолепно смотреться на различных устройствах (включая мобильные устройства и планшеты). Скроллинг меню придает удобство пользователю при мониторинге сайта, всегда оставаясь в верхней части сайта, позволяет быстро переходить в интересующий раздел без необходимости прокрутки вверх страницы.

Разработанный корпоративный сайт имеет функцию "ленивой загрузки" и подгружает лишь тот контент, который находится в видимой пользователю области монитора. Это позволяет сократить время загрузки главной страницы, на которой расположен основной массив информации.

Уходя от стандартных решений, отзывы клиентов на главной странице выполнены в оригинальном стиле и выводятся в произвольной последовательности при каждом входе на сайт. Фотогалереи же напротив, реализованы в классическом варианте обращая внимание пользователя на содержимое изображений, а не на внешние характеристики галереи.