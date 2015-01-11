Была поставлена задача создать корпоративный сайт и логотип, во-первых, отвечающих философии компании, во-вторых, создающих правильное понимание серьёзных партнёров.

Были выбраны строгие концептуальные формы и геометрические фигуры, сдержанные и спокойные цвета. В то же время обязательным условием было создание, с одной стороны, впечатления лёгкости, уверенности, неперегруженности, с другой стороны, современности, прогресса, новых технологий.