Корпоративный сайт + интернет-магазин

http://mailin.alfafly.com

Сайт для команды разработчиков; были поставлены повышенные требования к юзабилити в следствие чего была проведена отдельная оптимизация. Полностью автоматизированный интернет-магазин с моментальной выдачей товара. Мультиязычность, интеллектуальная система выбора языка в зависимости от региональных настроек компьютера пользователя. Ряд скриптов сугубо для авторов - продажи при ручном приёме платежей, а также работа с клиентами и их базой.