Корпоративный сайт Модели ООН на Дальнем Востоке.

Разработка сайта с нуля под ключ на немного переписанном Laravel. Сайт содержит:

- Модуль редактирование языков, мультиязычность;

- Модуль редактирование контента и шапки сайта;

- Модуль CRUD для новостей и мероприятий;

- Личный кабинет с возможностью записаться на мероприятия;

- Регистрация "только для членов клуба" - дается уникальный secret-key, который требуется ввести для регистрации - он везде уникальный;

- Двухфакторная аутентификация;

- Модуль поиска новостей по - ключевым словам(ТЭГИ), по временным промежуткам, по любому слову (примерно как в гугле).

Все модули были написаны лично мной с нуля, работают на любом ООП движке, где php7+.

Заказчик - Наблюдательный совет Модели ООН на Дальнем Востоке в Дальневосточном Федеральном Университете (ДВФУ).