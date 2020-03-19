Корпоративный сайт MW-DOM

Добавлена
4 года назад
72 просмотра
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  • Локация:
    • Украина
  • Команда:
    • 5 специалистов
  • Решение:
    • Корпоративный сайт застройщика
    • Landing page коттеджного городка
    • Внутренняя оптимизация
  • Отрасль:
    • Недвижимость и строительство
  • Технологии:
    • WordPress
    • PHP
    • jQuery
    • JavaScript
    • Front End (Bootstrap, CSS3, HTML5)
Подробнее тут https://avada-media.ua/portfolio/mw-dom/