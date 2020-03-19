Корпоративный сайт MW-DOM

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Локация:
- Украина
- Команда:
- 5 специалистов
- Решение:
- Корпоративный сайт застройщика
- Landing page коттеджного городка
- Внутренняя оптимизация
- Отрасль:
- Недвижимость и строительство
- Технологии:
- WordPress
- PHP
- jQuery
- JavaScript
- Front End (Bootstrap, CSS3, HTML5)