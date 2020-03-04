Корпоративный сайт психологического центра

Этот сайт был разработан на Joomla. Мобильной версии в макете не было. Весь адаптив продуман и реализован полностью мной. Все красиво, кроссбраузерно, ровно, что очень важно для качественного сайта. В этом проекте были применены такие стеки, как html5, css3, javascript, php. (сайт можно посмотреть по следующему адресу: https://my-self.ru)