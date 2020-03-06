Корпоративный сайт сети фитнес-клубов «Малибу»

Добавлена
4 года назад
60 просмотров
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Создание сайта с простой навигацией для сети фитнес-клубов «Малибу»

Этапы выполнения работ:

  • Разработка прототипа сайта со сложной структурой, но простой для пользователя навигацией.
  • Создание индивидуального дизайна сайта в стилистике логотипа сети фитнес-клубов «Малибу».
  • Адаптивная верстка сайта, подключение форм обратной связи.
  • Проверка работоспособности всех элементов сайта и сдача проекта.