Корпоративный сайт сети фитнес-клубов «Малибу»

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Создание сайта с простой навигацией для сети фитнес-клубов «Малибу»
Этапы выполнения работ:
- Разработка прототипа сайта со сложной структурой, но простой для пользователя навигацией.
- Создание индивидуального дизайна сайта в стилистике логотипа сети фитнес-клубов «Малибу».
- Адаптивная верстка сайта, подключение форм обратной связи.
- Проверка работоспособности всех элементов сайта и сдача проекта.