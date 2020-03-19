Корпоративный сайт STROY HOUSE

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Локация:
- Украина
- Команда:
- 5 специалистов
- Решение:
- сбор семантики, разработка структуры
- создание сайта "ПОД КЛЮЧ"
- внутренняя оптимизация
- Отрасль:
- строительство
- ремонт
- дизайн
- мебель
- Технологии:
- WordPress
- PHP
- JavaScript
- jQuery
- Front End (Bootstrap, CSS3, HTML5)