Корпоративный сайт STROY HOUSE

Добавлена
4 года назад
62 просмотра
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  • Локация:
    • Украина
  • Команда:
    • 5 специалистов
  • Решение:
    • сбор семантики, разработка структуры
    • создание сайта "ПОД КЛЮЧ"
    • внутренняя оптимизация
  • Отрасль:
    • строительство
    • ремонт
    • дизайн
    • мебель
  • Технологии:
    • WordPress
    • PHP
    • JavaScript
    • jQuery
    • Front End (Bootstrap, CSS3, HTML5)
Подробнее тут https://avada-media.ua/portfolio/stroy-house/